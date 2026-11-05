Уродженець Києва Євген Віндман переобрався до Конгресу США: що про нього відомо

Уродженець Києва Євген Віндман переобрався до Палати представників Конгресу США від штату Вірджинія. Представник Демократичної партії здобув майже 60% голосів і працюватиме в Конгресі другий термін поспіль.

Раніше Віндман був одним із фігурантів справи про імпічмент Дональда Трампа. Про це повідомляє NBC News.

Що відомо про Євгена Віндмана?

Після підрахунку 97% голосів Євген Віндман отримав підтримку 59,7% виборців – це 191 361 голос. Його суперник від Республіканської партії Даг Оллівант набрав 37,8%, або 121 015 голосів.

Для Віндмана це буде вже другий термін у Палаті представників. Уперше він переміг на виборах у 2024 році, а присягу склав у січні 2025-го.

Євген Віндман народився 6 червня 1975 року в Києві. Коли йому було чотири роки, його родина емігрувала до США та оселилася в Нью-Йорку.

Він навчався в Університеті штату Нью-Йорк у Бінгемтоні, Центральному Мічиганському університеті та Університеті Джорджії, де здобув юридичну освіту. Після навчання Віндман вступив до армії США, служив піхотним офіцером і десантником, а згодом працював у корпусі військових юристів.

Він обіймав посади військового прокурора, юридичного радника з питань міжнародного права в Іраку та юриста в Раді національної безпеки США.

У 2019 році Євген Віндман разом із братом-близнюком Олександром опинився в центрі розслідування, яке призвело до першого імпічменту Дональда Трампа. Тоді Віндман звернув увагу на телефонну розмову американського президента з Володимиром Зеленським, під час якої Трамп закликав українського лідера розслідувати діяльність Джо Байдена, який на той час був його політичним суперником.

Євген отримав від брата Олександра, який також працював у Раді національної безпеки, інформацію про зміст розмови та передав її керівництву юридичної служби Білого дому. Олександр згодом став одним із ключових свідків у справі про імпічмент.

У грудні 2019 року Палата представників оголосила Трампу імпічмент, однак у лютому 2020-го Сенат США виправдав президента. Після завершення процедури імпічменту Трамп звільнив обох братів із посад у Раді національної безпеки.

Після цього Євген Віндман продовжив військову службу. У 2022 році він вийшов у відставку у званні полковника, а згодом займався питаннями міжнародного права та розслідуванням воєнних злочинів в Україні в межах програми, яку фінансував Державний департамент США.

У 2024 році Віндман висунув кандидатуру до Палати представників від Демократичної партії у сьомому окрузі Вірджинії. Він переміг республіканця Дерріка Андерсона та отримав мандат.

Нагадаємо, у США пройшли проміжні вибори до Конгресу. Представники Демократичної партії здобувають 241 мандат проти 149 у республіканців, а в Сенаті закріплюють 54 місця проти 44.