Одна з партій в Словаччині поставила ультиматум Фіцо щодо України

У понеділок, 4 травня, Зеленський заявив, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС. Учасник партії, яка входить до правлячої коаліції, закликав Фіцо ні за яких умов не допустити цього.

Очільник Словацької національної партії Андрей Данко опублікував свою заяву в соцмережах.

Дивіться також Україна готова до відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС, – Зеленський

Що сказав словацький політик про вступ України в ЄС?

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини на саміті європейської політичної спільноти. Зеленський заявив, що вони обговорювали питання членства України в Європейському Союзі. Він сказав, що готовий до конструктивного діалогу, і головним є те, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС.

На цю заяву відреагував очільник проросійської SNS (Словацької національної партії), яка є коаліційним партнером партії прем'єр-міністра. Данко заявив, що його партія вимагатиме від Роберта Фіцо, щоб той гарантував, що до наступних словацьких виборів він ніколи не проголосує за вступ України в ЄС. Його партія висловила абсолютну незгоду з переговорами між прем'єр-міністром своєї країни та президентом України.

SNS заявляє, що не підтримує вступ України до Європейського Союзу. SNS переконана, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо не має мандата говорити від імені Словаччини, що Україну буде підтримано у вступі до Європейського Союзу. Україна не може бути членом Європейського Союзу.

– написав Данко у власних соцмережах.

Що ще заявила проросійська словацька партія?

Андрей Данко також розкритикував Фіцо, за те, що той не вимагав від Зеленського, компенсувати збитки, завдані блокуванням нафтопроводу "Дружба", який пошкодила Росія. Політик почав вимагати від України гарантій повернення допомоги на 4 мільярди євро, які Словаччина надіслала Україні. Він також нагадав про МіГи та S-300, які Україна отримала від Словаччини безкоштовно.

Очільник SNS вважає, що прем'єр-міністр не повинен говорити про вступ України до Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Політтехнолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що зміна позиції Фіцо щодо України почалася одразу після програшу партії Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Він будував свою передвиборчу кампанію на антиукраїнській істерії, але це взагалі не спрацювало. За словами експерта, це була одна з причин, чому Фіцо раптово "потеплішав" щодо України.

Що відомо про останні заяви словацького прем'єр-міністра?

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву. Він заявив, що вартість нафти залежить від того, чи виспався Трамп.

Також Фіцо зробив нову заяву про Україну та Зеленського. Політик зазначив, що Зеленський продемонстрував гнучкість, і сторони спробують організувати зустріч у Братиславі.

Також Роберт Фіцо планував відвідати російський парад 9 травня. Чехія дозволила літаку прем'єра Словаччини проліт до Росії, спростувавши заяви росіян про заборону.