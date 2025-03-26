Розглядають інші варіанти: Європа передумала відправляти до України своїх миротворців, – ЗМІ

Європа почала розглядати інші варіанти гарантій безпеки для України. Від ідеї відправки миротворців вирішили відмовитися через політичні та логістичні обмеження, а також через ймовірний спротив Росії та США.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому в Європі передумали відправляти миротворців до України

Попри те, що Лондон і Париж працювали впродовж кількох тижнів над планом відправки тисяч миротворців до України для допомоги у забезпеченні майбутнього припинення вогню, дипломати зазначають, що наразі дедалі більше людей схиляються до ідеї, що перекидання такого контингенту не є найбільш ймовірним варіантом.

Вони відступають від ідеї наземних військ і намагаються переналаштувати свої плани на щось більш реалістичне,

– заявив один із європейських дипломатів.

Інший дипломат зазначив, що коли Україна була в кращому становищі, ідея відправки військових була більш привабливою. Однак з урахуванням теперішньої ситуації та з поточною адміністрацією США, це вже не виглядає так заманливо.

Водночас один із старших європейських військових посадовців зазначив, що, хоча фокус зміщується від ідеї відправки європейських миротворців, "це не означає, що окремі країни не матимуть солдатів у Україні для надання навчання та іншої підтримки".

У виданні зауважили, що деякі європейські союзники сумніваються в можливості відправити війська без чітких гарантій з боку США. Вони також побоюються витрат, нестачі людських ресурсів і техніки, а також можливості опинитися в конфлікті з Росією.