ЄС жорстко відповів на погрози Шойгу щодо країн Балтії та Фінляндії

Європейський Союз різко відреагував на заяви Росії щодо можливих дій проти країн Балтії та Фінляндії. У Брюсселі наголосили, що такі звинувачення є безпідставними та не підкріплені жодними доказами.

Представники Єврокомісії також попередили про ризики ескалації через подібну риторику Москви. Про це повідомив спікер Європейської комісії Аніту Гіппер під час пресконференції.

Дивіться також Путін вже 2 тижні не виходить в люди: що відбувається в Росії – інтерв'ю з ексслужбовцями ЦРУ

Що відомо про погрози Шойгу?

Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито має право застосувати механізми самооборони у відповідь на атаки безпілотників. Він припустив, що країни Балтії та Фінляндія можуть вважатися учасниками конфлікту, якщо надають свій повітряний простір для польотів дронів.

За словами російського чиновника, Москва може посилатися на 51 статтю Статуту ООН у разі підтвердження таких дій. Водночас жодних доказів цих звинувачень представлено не було.

Ці заяви пролунали на тлі серії атак по російській нафтовій інфраструктурі, зокрема поблизу Балтійського моря.

Ситуація також ускладнюється загальним зростанням напруги на енергетичних ринках через події на Близькому Сході та зміни у санкційній політиці щодо російської нафти.

Якою була реакція Європейського Союзу?

У Європейському Союзі відреагували на заяви секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу щодо можливого застосування так званого "права на самооборону" проти країн Балтії та Фінляндії.

Аніта Гіппер заявила, що звинувачення Москви є частиною дезінформаційної кампанії. За її словами, Росія не надала жодних доказів на підтвердження своїх тверджень.

Цілком очевидно, що такі заяви є частиною російського підручника з дезінформації, а також створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку. Нічого нового,

– наголосила Гіппер.

У Брюсселі також підкреслили, що Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія вже офіційно спростували причетність до будь-яких атак на територію Росії. Європейські чиновники вважають, що подібні заяви Кремля спрямовані на посилення напруги в регіоні.

Як ще Росія погрожує Європі?