Європейські санкції проти Росії будуть частиною будь-якої угоди про припинення вогню, – Рубіо
- Військове вирішення російсько-українського "конфлікту" неможливе, тому США розглядають довгострокову безпеку для України з метою стримування майбутніх атак.
- Марко Рубіо заявив, що європейські санкції проти Росії будуть частиною будь-якої угоди про припинення вогню.
Після перемовин із Україною 11 березня в Саудівській Аравії США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії щодо припинення вогню. Марко Рубіо розповів про одну обов'язкову умову в потенційній угоді з Москвою.
Йдеться про європейські санкції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News, що цитує державного секретаря США.
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Санкції як елемент будь-якої угоди
За словами Рубіо, російсько-український "конфлікт" неможливо вирішити військовим шляхом, оскільки жодна зі сторін у такий спосіб не зможе досягти своїх максималістських цілей.
Тож США розглядають можливість реалізації довгострокової безпеки для України, яка потребує "стримувального фактора проти майбутніх атак і майбутніх вторгнень".
На мирних переговорах Москва та Київ мають знайти взаємоприйнятний результат, а європейські санкції проти Росії будуть на порядку денному в будь-якій майбутній угоді про припинення вогню, каже держсекретар США.
Нагадаємо, Рубіо також розповів, що на перемовинах у Джидді з Україною обговорювали можливі територіальні поступки. Наступного дня, 12 березня, представники США планують "контактувати" з Росією.