Болгарію вперше очолила жінка: що відомо про Іліану Йотову

Конституційний суд Болгарії 23 січня офіційно зафіксував передачу президентських повноважень Іліані Йотовій. Таким чином вона стала першою жінкою на посаді глави держави в історії Болгарії.

Це відбулося після добровільної відставки Румена Радева. Про це повідомляє Novinite.

Що відомо про нову президентку Болгарії?

Суд одноголосно визнав заяву Радева про відставку законною та добровільною. Судді наголосили, що йдеться не про процедуру імпічменту, тож додаткових перевірок чи розслідувань не потрібно.

Фактична зміна влади відбулася того ж дня: о 16:00 Румен Радев урочисто залишив президентську резиденцію, після чого його повноваження автоматично перейшли до Іліани Йотової. Новій президентці не знадобилося повторно складати присягу, адже вона вже робила це у 2021 році, коли вступала на посаду віцепрезидентки.

Румен Радев, колишній командувач Повітряних сил, очолював Болгарію протягом дев’яти років і став першим президентом у новітній демократичній історії країни, який достроково залишив посаду. За інформацією місцевих ЗМІ, найближчим часом він може оголосити про створення власного політичного проєкту з прицілом на дострокові парламентські вибори, заплановані на осінь.

Іліана Йотова розпочинала кар’єру в журналістиці, після чого долучилася до Болгарської соціалістичної партії. Із 2017 року вона працювала віцепрезиденткою та була одним із ключових союзників Радева. Її вважають досвідченою політикинею з ґрунтовним розумінням міжнародних процесів і європейських інституцій, що робило її ключовою фігурою в президентській адміністрації.

Що відомо про відставку Радева?