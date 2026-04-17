Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу, – Фіцо
- Словаччина подасть позов до Суду ЄС, оскаржуючи заборону імпорту російського газу, заявив прем'єр Роберт Фіцо.
- Фіцо зазначив, що рішення стосовно санкцій мають ухвалюватися одноголосно, і Словаччина вважає заборону порушенням принципів договорів ЄС.
Словаччина найближчими днями подасть позов до Суду ЄС. Країна оскаржуватиме рішення про заборону імпорту російського газу та вимагатиме попереднього судового рішення.
Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, повідомляє Reuters.
До теми МВФ закликав ЄС не компенсувати зростання цін на енергоносії для споживачів
Що відомо про рішення Фіцо щодо суду з ЄС через російський газ?
Позов буде подано із критикою процедури ухвалення відповідного регламенту.
На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС,
– наголосив Фіцо.
Словацький прем'єр також підкреслив, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно.
Він додав, що уряд подасть позов до 27 квітня. Раніше аналогічний позов уже подала Угорщина, а Словаччина попереджала про намір зробити те саме.
Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС позбутися залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни Росії проти України.
Заборону на імпорт російського газу підтримала більшість країн ЄС, що дозволило подолати опір Словаччини та Угорщини під час ухвалення рішення.
Як ЄС намагається відмовитися від російського газу?
3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року.
У лютому 2026 року ЄС імпортував рекордні 14,20 мільйона тонн СПГ, перевищивши історичний максимум січня у 13,67 мільйона тонн. Росія залишилася другою за величиною постачальником з 1,6 мільйона тонн.
ЄС закликає держави-члени почати заповнення газових сховищ якнайшвидше через очікуване зростання цін улітку. Країни повинні виконати зобов'язання щодо забезпечення резервів до 1 грудня.