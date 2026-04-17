Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу, – Фіцо

Словаччина найближчими днями подасть позов до Суду ЄС. Країна оскаржуватиме рішення про заборону імпорту російського газу та вимагатиме попереднього судового рішення.

Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, повідомляє Reuters.

Що відомо про рішення Фіцо щодо суду з ЄС через російський газ?

Позов буде подано із критикою процедури ухвалення відповідного регламенту.

На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС,

– наголосив Фіцо.

Словацький прем'єр також підкреслив, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно.

Він додав, що уряд подасть позов до 27 квітня. Раніше аналогічний позов уже подала Угорщина, а Словаччина попереджала про намір зробити те саме.

Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС позбутися залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни Росії проти України.

Заборону на імпорт російського газу підтримала більшість країн ЄС, що дозволило подолати опір Словаччини та Угорщини під час ухвалення рішення.

