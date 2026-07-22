У Білорусі кажуть, що загрози їм більше не становлять ні Україна, ні НАТО

У Білорусі наразі не бачать загрози "агресії" з боку НАТО чи України. Найбільшу напруженість країна спостерігає лише в інформаційному полі.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після доповіді головнокомандувачу, цитує Telegram-канал "Пул Першого".

Білорусь не бачать загроз

Одною з тем доповіді Хреніна стала військово-політична ситуація навколо Білорусі. Він стверджує, що наразі напруження переважно існує в інформаційному просторі, а заяви Євросоюзу та НАТО мають здебільшого інформаційний характер.

Спостерігаючи за діяльністю збройних сил країн НАТО, ми сьогодні не бачимо значної активності. Кількість навчань мінімальна – лише одне з сусідніми країнами, кількість польотів також мінімальна,

– сказав білоруський міністр.

Хренін також заявив, що Мінськ не бачить ознак підготовки до "раптового" нападу на країну. З його слів, українські військові, які перебувають біля кордону, зайняті виключно обороною і не готуються до "агресивних активних дій".

Попри відсутність загрози Білорусь, мовляв, продовжує стежити за ситуацією. Зокрема, після завершення першого етапу бойової підготовки білоруси активно взялись за другий етап.

Найголовніше, ми маємо бути готові до будь-яких раптових дій, тому цей мінімальний комплект військ ми там тримаємо,

– резюмував Хренін.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вигадав новий спосіб мобілізації білорусів: за провину на роботі людей хочуть відправляти до військових підрозділів на південний кордон, ближче до України.