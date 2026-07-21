Про це заявив Олександр Лукашенко, коментуючи дисципліну на підприємствах і в господарствах, повідомляє Telegram-канал "Пул Першого".

За словами Лукашенка, покаранням для "нероб" має стати не штраф чи догана, а відправка до армії. Причому, як випливає з його заяв, ідеться не про формальну службу, а про перекидання людей на південний кордон Білорусі, ближче до України.

Він пов'язав це насамперед із порушеннями трудової дисципліни під час жнив і збиральної кампанії. Під загрозою, за його словами, опиняються не лише працівники заводів чи сільського господарства, а й чиновники всіх рівнів.