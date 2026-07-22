Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин после доклада главнокомандующему, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Беларусь не видит угроз

Одной из тем доклада Хренина стала военно-политическая ситуация вокруг Беларуси. Он утверждает, что в настоящее время напряженность существует преимущественно в информационном пространстве, а заявления Евросоюза и НАТО носят в основном информационный характер.

Наблюдая за деятельностью вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим значительной активности. Количество учений минимально – всего одно с соседними странами, количество полетов также минимально,

– сказал белорусский министр.

Хренин также заявил, что Минск не видит признаков подготовки к "внезапному" нападению на страну. По его словам, украинские военные, находящиеся у границы, заняты исключительно обороной и не готовятся к "агрессивным активным действиям".

Несмотря на отсутствие угрозы, Беларусь, мол, продолжает следить за ситуацией. В частности, после завершения первого этапа боевой подготовки белорусы активно приступили ко второму этапу.

Самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим,

– резюмировал Хренин.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко придумал новый способ мобилизации белорусов: за проступки на работе людей хотят отправлять в воинские подразделения на южную границу, ближе к Украине.