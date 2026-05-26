Через страх дронів: країни Балтії звернулись до України щодо будівництва укриттів, – Politico

На тлі зростання кількості вторгнень дронів у повітряний простір країн Європи, деякі з них звертаються до України за допомогою. Вони розраховують на наш досвід у будівництві бомбосховищ для захисту цивільних від російських атак.

Про це дізналось Politico.

Країни Балтії хочуть побудувати укриття

Видання поспілкувалось із керівником однієї з провідних груп оборонної промисловості України Ігорем Федірко. За його словами, країни Балтії останнім часом звертались до українських оборонних компаній та експертів з питань захисту цивільного населення. Вони могли обговорювати будівництво та закупівлю бомбосховищ на тлі зростання загрози агресії з боку Росії.

Інтерес до українського досвіду посилила тривога, що зростає на східному фланзі НАТО щодо масштабів атак дронами Росії по Україні. Там побоюються й того, що обмежене вторгнення чи атака на інші країни поглине території або одразу ж зруйнує оборону.

Як зауважує Федірко, Росія вже запускає по Україні 700 – 800 дронів за ніч, а для країн Балтії з їх меншою територією – "це буде катастрофою".

Водночас видання поспілкувалось із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Він стверджує, що його країна давно готова до можливих російських атак та має досвід захисту населення.

У МЗС Литви визнали, що український досвід є дуже цінним для посилення систем захисту цивільного населення та передав практичні знання, щоб покращити стійкість. Проте там не мають інформації про обговорення бомбосховищ з Україною.

Переговори щодо будівництва укриттів з урядами балтійських країн підтвердила виданню й українській компанія "Метінвест". Його генеральний директор зазначив, що "бомбосховище може побудувати кожен, але цінним є тактичні знання".

Побоювання європейців відобразилось також на ринку нерухомості, зазначає видання. Зокрема, у литовській столиці Вільнюс після початку повномасштабної війни в Україні стали активно просувати підвальні та укріпленні підземні приміщення як потенційні укриття.

Оскільки виробництво безпілотників у Росії різко зростає, а європейські розвідувальні служби попереджають, що Москва може становити пряму військову загрозу для НАТО протягом кількох років, уряди країн на східному краю альянсу поспішають впроваджувати український досвід,

– йдеться у матеріалі.

Український співрозмовник запевнив, що Україна готова допомагати партнерам з огляду на свій досвід у цьому питанні.

Нагадаємо, Литва попереджала жителів Каунаського району про можливу появу безпілотників, зокрема типу "Шахед", у небі над регіоном. Річ у тім, що країна планувала перевірити та оцінити ефективність моніторингу низького повітряного простору та виявлення дронів.

Місцевих закликали не хвилюватися, оскільки польоти є запланованими та не становлять загрози.