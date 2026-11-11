Не гарантує введення військ: Ступак пояснив, як насправді працює 5 стаття НАТО

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що не вірить у повоєнні гарантії безпеки для України. Він наголосив, що 5 стаття НАТО не забезпечує автоматичного захисту союзників.

Розмірковуючи про перспективи безпекових угод в ефірі 24 Каналу, Іван Ступак порівняв їх із недобросовісними страховими компаніями, які завжди шукають приводи для відмови у виплатах.

Чому 5 стаття НАТО не діє автоматично

На його переконання, Будапештський меморандум уже довів марність суто паперових домовленостей, адже зі зміною лідерів у США чи Європі зобов'язання втрачають силу.

Я не вірю в жодні гарантії безпеки. Ми це з вами вже проходили в Будапешті. Зміняться політики, зміниться президент у Штатах чи уряди у Європі – і хто тоді виконуватиме ці зобов'язання?

– наголосив Іван Ступак.

Експерт нагадав, що за всю історію Альянсу 5 статтю застосовували лише один раз – після терористичних атак 11 вересня 2001 року в США. Сам механізм не передбачає безумовного відправлення іноземних армій на допомогу.

Якщо резюмувати, то достатньо одній країні НАТО не проголосувати за введення військ – і 5 стаття просто не активується. Крім того, варто розуміти: після вступу до Альянсу Україна матиме не лише захист, а й обов'язок відправляти своїх найдосвідченіших військових у гарячі точки світу,

– підсумував експерт.

Дві дієві альтернативи для оборони України

Замість декларативних обіцянок гість програми запропонував зосередитися на практичних рішеннях. Першим варіантом може стати розміщення на лінії розмежування миротворчої місії з представників неєвропейських держав, таких як Індія, Китай, Руанда чи Непал, відмовити яким Москві буде значно важче.

Другий сценарій передбачає довгострокове фінансування української армії з боку європейських партнерів. За цією моделлю країни Європи мали б утримувати військо чисельністю близько 800 тисяч осіб протягом 5 – 10 років, забезпечуючи виплати за стандартами НАТО – від 1100 євро для рядового.

Співрозмовник також звернув увагу, що Росія вдається до психологічного тиску та ІПСО, аби створити для партнерів у США ілюзію своїх "успіхів". Насправді ж окупанти вже роками не можуть просунутися біля Малої Токмачки, проте намагаються змусити Київ добровільно поступитися територіями.

Раніше аналітик застерігав, що захист за 5 статтею може стати платною послугою лише для окремих заможних країн Європи.