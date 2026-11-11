Не гарантує введення військ: Ступак пояснив, як насправді працює 5 стаття НАТО

Розмірковуючи про перспективи безпекових угод в ефірі 24 Каналу, Іван Ступак порівняв їх із недобросовісними страховими компаніями, які завжди шукають приводи для відмови у виплатах.

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Чому 5 стаття НАТО не діє автоматично

На його переконання, Будапештський меморандум уже довів марність суто паперових домовленостей, адже зі зміною лідерів у США чи Європі зобов'язання втрачають силу.

Я не вірю в жодні гарантії безпеки. Ми це з вами вже проходили в Будапешті. Зміняться політики, зміниться президент у Штатах чи уряди у Європі – і хто тоді виконуватиме ці зобов'язання?– наголосив Іван Ступак.

Експерт нагадав, що за всю історію Альянсу 5 статтю застосовували лише один раз – після терористичних атак 11 вересня 2001 року в США. Сам механізм не передбачає безумовного відправлення іноземних армій на допомогу.

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Якщо резюмувати, то достатньо одній країні НАТО не проголосувати за введення військ – і 5 стаття просто не активується. Крім того, варто розуміти: після вступу до Альянсу Україна матиме не лише захист, а й обов'язок відправляти своїх найдосвідченіших військових у гарячі точки світу– підсумував експерт.

Дві дієві альтернативи для оборони України

Замість декларативних обіцянок гість програми запропонував зосередитися на практичних рішеннях. Першим варіантом може стати розміщення на лінії розмежування миротворчої місії з представників неєвропейських держав, таких як Індія, Китай, Руанда чи Непал, відмовити яким Москві буде значно важче.

Другий сценарій передбачає довгострокове фінансування української армії з боку європейських партнерів. За цією моделлю країни Європи мали б утримувати військо чисельністю близько 800 тисяч осіб протягом 5 – 10 років, забезпечуючи виплати за стандартами НАТО – від 1100 євро для рядового.

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Співрозмовник також звернув увагу, що Росія вдається до психологічного тиску та ІПСО, аби створити для партнерів у США ілюзію своїх "успіхів". Насправді ж окупанти вже роками не можуть просунутися біля Малої Токмачки, проте намагаються змусити Київ добровільно поступитися територіями.

Раніше аналітик застерігав, що захист за 5 статтею може стати платною послугою лише для окремих заможних країн Європи.