Не гарантирует ввод войск: Ступак объяснил, как на самом деле работает 5-я статья НАТО

Размышляя о перспективах соглашений в сфере безопасности в эфире 24 Канала, Иван Ступак сравнил их с недобросовестными страховыми компаниями, которые всегда ищут поводы для отказа в выплатах.

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Почему статья 5 НАТО не действует автоматически

По его убеждению, Будапештский меморандум уже доказал тщетность чисто бумажных договоренностей, ведь со сменой лидеров в США или Европе обязательства теряют силу.

Я не верю ни в какие гарантии безопасности. Мы с вами это уже проходили в Будапеште. Поменяются политики, сменится президент в Штатах или правительства в Европе – и кто тогда будет выполнять эти обязательства?– подчеркнул Иван Ступак.

Эксперт напомнил, что за всю историю Альянса 5-я статья применялась лишь один раз – после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Сам механизм не предусматривает безусловного направления иностранных войск на помощь.

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Если резюмировать, то достаточно, чтобы одна страна НАТО не проголосовала за ввод войск – и 5-я статья просто не активируется. Кроме того, следует понимать: после вступления в Альянс Украина будет иметь не только защиту, но и обязанность направлять своих самых опытных военных в горячие точки мира– подытожил эксперт.

Две действенные альтернативы для обороны Украины

Вместо декларативных обещаний гость программы предложил сосредоточиться на практических решениях. Первым вариантом может стать размещение на линии разграничения миротворческой миссии из представителей неевропейских государств, таких как Индия, Китай, Руанда или Непал, отказать которым Москве будет значительно сложнее.

Второй сценарий предусматривает долгосрочное финансирование украинской армии со стороны европейских партнеров. По этой модели страны Европы должны были бы содержать армию численностью около 800 тысяч человек в течение 5–10 лет, обеспечивая выплаты по стандартам НАТО – от 1100 евро для рядового.

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Собеседник также обратил внимание, что Россия прибегает к психологическому давлению и ИПСО, чтобы создать для партнеров в США иллюзию своих "успехов". На самом деле же оккупанты уже годами не могут продвинуться в районе Малой Токмачки, однако пытаются заставить Киев добровольно уступить территории.

Ранее аналитик предупреждал, что защита по 5-й статье может стать платной услугой доступна лишь для отдельных богатых стран Европы.