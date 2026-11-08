Подарок для Путина: как политика Трампа подрывает коллективную безопасность НАТО

В эфире 24 Канала эксперт подчеркнул, что нынешнее развитие событий в Соединенных Штатах максимально выгодно для руководства Российской Федерации. Кремль последовательно пытается ослабить Вашингтон, а сам Дональд Трамп фактически превращается в инструмент для разрушения международной изоляции Москвы.

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Как Кремль выходит из международной изоляции?

Как отметил политолог, ключевой движущей силой этого процесса на данный момент выступает президент США Дональд Трамп. Кремль оперативно наладил эффективные непубличные каналы коммуникации через бизнес-среду и доверенных лиц.

Российская сторона нашла инструменты прямой коммуникации через бизнес, инвестиционные проекты и спецпредставителей. Среди них ключевыми фигурами являются Дмитриев, Кушнер и Виткофф. Через такие каналы Трамп пытается воплощать в жизнь свои деловые и политические намерения, в то время как Москва искусно манипулирует ситуацией в свою пользу– подчеркнул Буряченко.

Алексей Буряченко о лучшем сценарии для Кремля и о том, как Трамп разрушает НАТО: видео

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Торговля безопасностью: что грозит 5-й статье НАТО?

Россияне нашли способы влиять на окружение политика через бизнес-интересы и инвестиционные проекты. Благодаря этому Москва надеется восстановить отношения в формате "Россия – НАТО", не прекращая войну против Украины. В то же время Трамп пытается снять с Вашингтона обязательства по коллективной защите и переложить расходы на европейских партнеров.

Алексей Буряченко обратил внимание на то, что у нынешней команды Белого дома нет глубокого стратегического видения – есть лишь попытки сбросить с Вашингтона союзнические обязательства в рамках Альянса. Для этого Трамп готов пожертвовать безопасностью Европы в обмен на шаткую договоренность о "ненападении" со стороны Путина.

Пятая статья действительно будет действовать только в отношении тех стран, которые будут за это платить просто колоссальные деньги. Сейчас к этому готова Польша, возможно, Германия. На всех остальных пятая статья распространяться не будет– предупредил Буряченко.

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В случае гибридной агрессии против стран Балтии Соединенные Штаты могут отказаться от реагирования, оставив их наедине с опасностью. Если европейцы захотят сохранить присутствие американских войск, им придется выделять колоссальное финансирование.

Политолог резюмировал, что хотя прихоть России откатить границы НАТО до 1997 года остается абсолютной утопией, внутреннее разрушение солидарности внутри Альянса руками самого Трампа уже является колоссальной геополитической победой Москвы.

Выбор для Европы

Потеря надежного оборонного зонтика со стороны США заставит европейские государства принимать сложные решения: развивать собственную объединенную армию или создавать принципиально новые модели безопасности.

Буряченко назвал российские требования о возвращении Альянса к границам 1997 года лишь завышенной планкой для переговоров. Эксперт предостерег от участия в подобных переговорах, назвав уступки Москве ловушкой, в которой судьбу безопасности континента пытаются решить за спиной Украины и Европы.

Ранее дипломат Олег Шамшур предупреждал, что Кремль стремится к масштабному " геополитического передела " и надеется разделить мир на новые сферы влияния.