Подарунок для Путіна: як політика Трампа підриває колективну безпеку НАТО

В ефірі 24 Каналу експерт наголосив, що поточний розвиток подій у Сполучених Штатах є максимально вигідним для керівництва Російської Федерації. Кремль послідовно намагається послабити Вашингтон, а сам Дональд Трамп фактично перетворюється на інструмент для руйнування міжнародної ізоляції Москви.

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Як Кремль виходить з міжнародної ізоляції?

Як зазначив політолог, ключовим рушієм цього процесу станом на зараз виступає президент США Дональд Трамп. Кремль оперативно налагодив ефективні непублічні канали комунікації через бізнес-середовище та довірених осіб.

Російська сторона знайшла інструменти прямої комунікації через бізнес, інвестиційні проєкти та спецпредставників. Серед них ключовими фігурами є Дмитрієв, Кушнер і Віткофф. Через такі канали Трамп намагається втілювати власні бізнесові та політичні наміри, тоді як Москва майстерно маніпулює ситуацією на свою користь– наголосив Буряченко.

Олексій Буряченко про найкращий сценарій для Кремля та про те, як Трамп руйнує НАТО: відео

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Торгівля безпекою: що загрожує 5-й статті НАТО?

Росіяни знайшли шляхи впливу на оточення політика через бізнес-інтереси та інвестиційні проєкти. Завдяки цьому Москва сподівається відновити взаємини у форматі Росія – НАТО, не зупиняючи війни проти України. Водночас Трамп намагається зняти з Вашингтона зобов'язання щодо колективного захисту та перекласти витрати на європейських партнерів.

Олексій Буряченко звернув увагу на те, що в нинішньої команди Білого дому немає глибокого стратегічного бачення — є лише намагання скинути з Вашингтона союзницькі зобов'язання в межах Альянсу. Для цього Трамп готовий пожертвувати безпекою Європи в обмін на хитку домовленість про "ненапад" з боку Путіна.

П'ята стаття дійсно буде тільки в тих країн, які будуть за те платити просто колосальні гроші. Зараз на це готова Польща, можливо, Німеччина. На всіх інших розповсюджуватись п'ята стаття не буде– попередив Буряченко.

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У разі гібридної агресії проти країн Балтії Сполучені Штати можуть відмовитися від реагування, залишивши їх наодинці з небезпекою. Якщо європейці захочуть зберегти присутність американських військ, їм доведеться виділяти колосальне фінансування.

Політолог резюмував, що хоча російська забаганка відкотити кордони НАТО до 1997 року залишається абсолютною утопією, внутрішня руйнація солідарності всередині Альянсу руками самого Трампа вже є колосальною геополітичною перемогою Москви.

Вибір для Європи

Втрата надійної оборонної парасольки з боку США змусить європейські держави ухвалювати складні рішення: розбудовувати власну об'єднану армію чи створювати принципово нові безпекові моделі.

Буряченко назвав російські вимоги про повернення Альянсу до кордонів 1997 року лише завищеною планкою для торгів. Експерт застеріг від участі в подібних переговорах, назвавши поступки Москві пасткою, у якій долю безпеки континенту намагаються вирішити за спиною України та Європи.

Раніше дипломат Олег Шамшур попереджав, що Кремль прагне масштабного геополітичного переділу і сподівається розділити світ на нові сфери впливу.