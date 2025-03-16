Трамп вважає, що війну можна завершити за кілька тижнів, – Віткофф

У США вже неодноразово робили заяви стосовно термінів закінчення війни в Україні. Представник Трампа Стів Віткофф також висловився про це.

Стів Віткофф сказав, що російський президент Владімір Путін зрозумів філософію Дональда Трампа і хоче завершення війни. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер CNN.

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Всі хочуть закінчення війни

Віткофф наголосив, що і Трамп, і Зеленський, і Путін хочуть бачити кінець війни.

Я вважаю, що є конкретні умови на місцях,

– пояснив спецпредставник Трампа.

Водночас Дональд Трамп очікує на завершення війни "протягом тижнів". Американська переговорна група зустрінеться з українцями цього тижня, а також буде зустріч і з росіянами.

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з американською делегацією в Джидді 11 березня 2025 року, підкресливши, що Росія намагається затягнути процес припинення вогню.

Президент наголосив, що партнери знають про червоні лінії України, яка не визнає окуповані території частиною Росії, та висловив упевненість у відновленні України за участі США та Європи після війни.