Польща готує закон про "передвоєнний стан": що він передбачає

Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан". Він має дозволити армії швидше й ефективніше реагувати на загрози ще до офіційного початку війни.

Нові правила можуть потрапити на стіл президента вже протягом кількох тижнів. Про це пише Polskie Radio.

Що відомо про "передвоєнний стан" у Польщі

Документ про "передвоєнний стан" має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.

На думку колишнього керівника елітного військового підрозділу спеціального призначення GROM генерала Романа Полька, військові мають отримати більше свободи для реагування на загрози.

Визначити цей стан "війни – не війни", з яким ми маємо справу і якого в нормативно-правових актах ніде не існує. Раніше міністр оборони завжди використовував поняття "гібридна війна", а тепер говорить про "передвоєнний стан". І як би ми це не називали, безумовно, потрібно визначити, що ми маємо на увазі під цим станом і які обмеження у зв'язку з цим будуть скасовані, щоб військові могли діяти ефективно,

– зазначив генерал.

Підготовлений закон має посилити оборонні спроможності, покращити взаємодію збройних сил зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптувати чинні правила до сучасних загроз – передусім гібридних, кібернетичних і пов'язаних із дезінформацією.

Законопроєкт передбачає можливість швидшого перекидання військ, узгодження Плану оборонного реагування з документом НАТО – NATO Response System, а також кращу підготовку інфраструктури до дій збройних сил.

Також у планах – збільшення кількості підрозділів у системі постійного оборонного чергування, а систему навчань, тренувань і курсів адаптувати до нової ситуації.

Нагадаємо, що Польща готує укриття на тлі посилення російських атак. Зокрема, у Любліні відкрили бомбосховище часів холодної війни.

А нещодавно прем'єр Туск заявив, що Росія ударами наближається до Польщі і що країну чекає дуже складний час.