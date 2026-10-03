Про це пише Reuters.

Польща готує укриття

Польща перебуває у стані підвищеної готовності після багатьох випадків порушення її повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Жителів східних регіонів країни попереджають про необхідність шукати укриття під час російських авіаударів по сусідній західній Україні.

Сигнали тривоги стали звичною частиною життя поблизу кордону. Минулого тижня регіональний телеканал навіть перервав прямий ефір приблизно на 20 хвилин, щоб журналісти евакуювалися до укриття під час повітряної тривоги.

Одним із доступних укриттів є модернізований об'єкт під приміщенням муніципального автобусного перевізника MPK у Любліні. Його побудували в середині 1980-х років, на піку напруженості часів холодної війни, але вже було оновлене відповідно до сучасних стандартів.

Воно забезпечує укриття для 200 осіб протягом 72 годин, гарантуючи доступ до повітря, води та електроенергії незалежно від зовнішніх енергомереж,

– розповів інспектор із питань цивільного захисту компанії MPK Lublin Каміль Жонд.

За оцінками польського уряду, кількість спеціалізованих укриттів становить близько 2 000, чого достатньо для розміщення приблизно 300 000 осіб.

Польща також має понад 86 000 місць, що забезпечують нижчий рівень захисту, наприклад, підвали, підземні гаражі чи станції метро. У цих місцях можуть розміститися близько 23 мільйонів людей.

"Чесно кажучи, я навіть сумніваюся, чи є в нас укриття. Мабуть, я б побігла до підвалу або у власну ванну кімнату. Багато років я звикла до спокою й тиші. Я й уявити не могла, що таке може статися", – сказала 77-річна Ельжбета Возьніца.

Нагадаємо, що Польща за досвідом України уже розробляє "передвоєнний закон". Цей документ має усунути прогалини у законодавстві та максимально пришвидшити перехід від мирного часу до воєнного стану.

Тим часом прем'єр Туск заявив, що Росія ударами наближається до Польщі, країну чекає дуже складний час.