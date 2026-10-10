Віткофф розповів, про що домовлялися США, Україна та союзники у Маямі "напередодні зими"

Новий етап закритих консультацій задля пошуку шляхів зниження напруги на фронті та захисту критичної інфраструктури в Україні відбувся у Маямі 9 жовтня. Попри високу інтенсивність діалогу, гучних заяв про домовленості наразі не було.

Зокрема, у своєму дописі в соцмережі X спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф опублікував перші подробиці про те, як завершився дипломатичний раунд за участю представників США, ЄС, України та НАТО. 24 Канал розповість про це докладніше.

Що обговорювали українці з союзниками у Маямі?

Після дипломатичного раунду 9 жовтня США, ЄС, України та НАТО у Маямі Стів Віткофф повідомив перші подробиці щодо їхніх підсумків. За його словами, обговорення "потенційних шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими" було конструктивними.

Мовилося, серед іншого, і про "короткострокові заходи, пов'язані з підготовкою до зими (енергетична стійкість, експорт зерна), і гарантії безпеки". А також про "довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи для запобігання майбутнім конфліктам".

Віткофф наголосив, що "учасники підтвердили спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль для досягнення стійкого миру". Але про жодні конкретні домовленості не написав.

Разом зі Стівом Віткоффом американську сторону на переговорах представляв Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа та його ключовий радник із мирних місій. Напередодні зустрічі, 8 жовтня, вони провели закриту консультацію з президентом США, де представили оновлений проєкт пропозицій та почули його директиви.

Українська делегація прибула до США у представницькому складі. До неї увійшли керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця та голова парламентської фракції керівної партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

Європейську сторону представляли радники з національної безпеки країн Великої Британії, Франції та Німеччини, які очолюють так звану коаліцію охочих для надання майбутніх безпекових гарантій Україні. Від НАТО у зустрічі брав участь керівник приватного офісу Генерального секретаря Марка Рютте Джеффрі ван Леувен. Також були присутні представники Європейської Комісії та інших установ.

Сама зустріч проходила у закритому заміському клубі Shell Bay Club, співвласником якого є сам Стів Віткофф. Ця локація, розташована у Флориді, має закриту інфраструктуру, що забезпечує максимальну конфіденційність переговорів, і вже стала неофіційним хабом для конфіденційної дипломатії адміністрації Трампа. За попереднім планом, розмова делегацій буде дводенною.

Про яке перемир'я між Росією та Україною може йтися?

Головним предметом обговорення, припускають ЗМІ, було укладення обмеженого перемир'я, яке передбачає взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та припинення атак на комерційне судноплавство у Чорному морі. Росія намагається пов'язати це з послабленням санкцій США та розблокуванням заморожених активів.

Україна, зі свого боку, готова обговорювати такий формат, але наполягає на посиленні тиску на Росію та наданні дієвих безпекових гарантій. Тим часом Росія готовність до перемовин "показала", завдавши масованого удару по енергосистемі Києва, а також вбивши у Краматорську щонайменше 33 людей в автобусах.

Паралельно з дипломатичним процесом Дональд Трамп оголосив про укладення угоди з Володимиром Путіним щодо постачання 300 000 тонн дизельного палива негайно та ще 500 000 тонн у листопаді для стабілізації цін на пальне у США перед проміжними виборами до Конгресу. Міністерство фінансів США вже видало тимчасову ліцензію на ці операції.