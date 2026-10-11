У Польщі могли готувати замах на прем'єр-міністра Туска та міністра оборони

Польська поліція отримала повідомлення про ймовірну підготовку замаху на керівництво уряду. Наразі силовики екстрено перевіряють цю інформацію та вживають необхідних заходів безпеки.

Про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Що відомо про ймовірний замах?

Йдеться про загрозу для прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єра, міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Відповідний сигнал надійшов до місцевої поліції, після чого до справи одразу доєдналися інші відомства.

У зв'язку з інформацією, яка надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем'єра Дональда Туска і віцепрем'єра, міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк та очільник МВС Марцін Кєрвінський доручили вжити заходів у цій справі,

– зазначив Яцек Добжинський.

Наразі польські правоохоронці не розголошують жодних додаткових деталей щодо того, від кого саме надійшло повідомлення та наскільки реальною є небезпека.

Добжинський повідомив, що об 11:00 в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки відбудеться зустріч представників ABW, поліції та Служби державної охорони, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ та адміністрації.

На кого зі світових лідерів готували замах?

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово ставав ціллю для замахів. Відомо, що один із найгучніших випадків стався 13 липня 2024 року під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Стрілець Томас Метью Крукс відкрив вогонь із даху будівлі, поранив Трампа у вухо, убив одного учасника заходу та поранив ще двох людей.

Тоді, нападника ліквідував співробітник Секретної служби США. За попередніми результатами розслідування ФБР, Крукс діяв самостійно, а доказів причетності демократів до нападу не виявили. Проте, нещодавно Трамп заявив, що замах на нього під час передвиборчого мітингу нібито був частиною змови демократів, метою якої було не допустити його участі у виборах.

До слова, за даними видання FT, Росія планує розширити диверсії в Європі та готує замахи на керівників оборонних підприємств, зокрема виробників дронів, щоб послабити підтримку України. До підготовки нападів, за даними джерел видання, причетна російська військова розвідка ГРУ, яка співпрацює з кримінальними угрупованнями. Європейські спецслужби вже виявляли та зривали окремі атаки. Кремль прагне не лише завдати фізичної шкоди, а й залякати підприємців та відвернути їх від співпраці з Україною.