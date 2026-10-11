Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

Что известно о возможном покушении?

Речь идет об угрозе в адрес премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняка-Камиша. Соответствующий сигнал поступил в местную полицию, после чего к делу сразу подключились другие ведомства.

В связи с информацией, поступившей в полицию и касающейся возможного покушения на премьера Дональда Туска и вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк и глава МВД Марцин Кервинский поручили принять меры по этому делу,

– отметил Яцек Добжинский.

На данный момент польские правоохранительные органы не разглашают никаких дополнительных подробностей о том, от кого именно поступило сообщение и насколько реальна опасность.

Добжинский сообщил, что в 11:00 в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности состоится встреча представителей ABW, полиции и Службы государственной охраны, которые подчиняются Министерству внутренних дел и администрации.

На кого из мировых лидеров готовили покушение?

Напомним, Дональд Трамп неоднократно становился целью для покушений. Известно, что один из самых громких случаев произошел 13 июля 2024 году во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Стрелец Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания, ранил Трампа в ухо, убил одного участника мероприятия и ранил еще двух человек. Тогда нападавшего ликвидировал сотрудник Секретной службы США.

По предварительным результатам расследования ФБР Крукс действовал самостоятельно, а доказательств причастности демократов к нападению не обнаружили. Однако недавно Трамп заявил, что покушение на него во время предвыборного митинга якобы было частью сговора демократов, целью которого было не допустить его участия в выборах.

К слову, по данным издания FT, Россия планирует расширить диверсии в Европе и готовит покушения на руководителей оборонных предприятий, в том числе производителей дронов, чтобы ослабить поддержку Украины. К подготовке нападений, по данным источников, причастна российская военная разведка ГРУ, которая сотрудничает с криминальными группировками. Европейские спецслужбы уже выявляли и срывали отдельные атаки. Кремль стремится не только нанести физический ущерб, но и запугать предпринимателей и отвлечь их от сотрудничества с Украиной.