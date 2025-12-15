Угорщина боїться війни: 2 очільники МЗС сперечалися через скандальну заяву Орбана про росактиви

У Європі критикують угорського прем'єра Віктора Орбана за те, що він блокує важливі рішення для України. Зокрема посадовець був проти заморозки російських активів.

Через нову скандальну заяву Орбана посварилися глави МЗС Польщі та Угорщини. Про це 24 Канал пише з посиланням на "Європейську правду".

Через що сталася перепалка Сікорського та Сіярто?

Після того, як Віктор Орбан поділився дописом, де критикував рішення про безстрокове замороження російських активів, європейські посадовці почали сперечатися про доречність таких дій. Зокрема польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський різко засудив висловлювання прем'єра Угорщини, заявивши, що йому варто наради "орден Лєніна" за таку підтримку Росії.

Глава міжнародного відомства Угорщини Петер Сіярто став на захист прем'єр-міністра та зазначив, що його країна виступає проти війни Європи та Росії, чого всі інші держави-члени, ймовірно, бажають.

Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну,

– написав Сіярто.

Сікорський додав, що нової війни не буде лише за умови, що Росія не захоче її почати.

Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці,

– зазначив польський міністр МЗС.

Що сказав Орбан про рішення заморозити російські активи в Європі?