Пройде зовсім скоро: у Німеччині відповіли, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у найближчі 10 днів. Воно пройде в онлайн-форматі. Це вже буде 29-та зустріч у такому форматі.

Відповідну заяву зробив координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про наступне засідання

Крістіан Фройдінг анонсував наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться протягом наступних 10 днів. Це буде вже 29-те засідання міністрів оборони країн-членів контактної групи з питань України.

Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на цей момент. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах "Рамштайну",

– розповів він.

Нагадаємо, попереднє засідання було на початку червня. Під час зустрічі низка країн оголосила нові пакети допомоги Україні. Також тоді домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

Зокрема, свою допомогу тоді оголосили Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Норвегія і Канада.