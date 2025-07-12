Соответствующее заявление сделал координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о следующем заседании

Кристиан Фройдинг анонсировал следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится в течение следующих 10 дней. Это будет уже 29-е заседание министров обороны стран-членов контактной группы по вопросам Украины.

Это будет виртуальная встреча, как министры решили на данный момент. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах "Рамштайн",

– рассказал он.

Напомним, предыдущее заседание было в начале июня. Во время встречи ряд стран объявили новые пакеты помощи Украине. Также тогда договорились о создании механизма оборонного производства.

В частности, свою помощь тогда объявили Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Норвегия и Канада.