Трамп припустив, коли буде мирна угода між Росією та Україною

Дональд Трамп зробив нову заяву про війну в Україні. Президент США вірить, що угоду про мир вдасться скоро укласти.

Війну в Україні Дональд Трамп згадав під час пресконференції у Білому домі 25 листопада, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також У новій редакції мирного плану США немає обмеження чисельності ЗСУ, – ЗМІ

Що сказав Трамп про можливий мир в Україні?

Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана.

Я думаю, що ми дуже близькі до укладання мирної угоди. Побачимо,

– сказав президент США.

Напередодні політик закликав не поспішати з висновками щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас, за словами американського лідера, є ймовірність того, що відбувається "щось хороше".

Нагадаємо, що 23 листопада у Женеві відбулися переговори між США, Україною та Європою. Сторони обговорювали американський мирний план з 28 пунктів. Цей план містив чимало позицій, які не влаштовували Київ. Тому документ доопрацювали. Нова версія плану вже містить 19 пунктів.

Володимир Зеленський висловив бажання особисто обговорити з Дональдом Трампом деякі аспекти плану, передусім територіальні питання. У цьому полягає головне протиріччя між Вашингтоном і Києвом. США хочуть залишити за Росією увесь Донбас, бо вважають, що Україна рано чи пізно однаково його втратить. Тим часом Київ та Європа наполягають, що основою переговорів між сторонами конфлікту має бути лінія зіткнення.

Президент України готовий зустрітися з Трампом 27 листопада, аби узгодити з ним позицію щодо мирного плану. Наразі можливість зустрічі лідерів обговорюється, але її точна дата невідома.