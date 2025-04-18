"Трампа не цікавлять життя українців": у Чехії відповіли на заяву Рубіо щодо миру в Україні

У Чехії розкритикували заяву держсекретаря США Марко Рубіо про можливу відмову від мирних переговорів з Україною. У Празі наголосили, що саме Україна прийняла пропозицію США щодо припинення вогню, на відміну від Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання Ceske Noviny. Глава чеського МЗС Ян Ліпавський заявив, що у березні Україна погодилася на американську ініціативу щодо припинення вогню, проте Росія продовжує атакувати мирне населення.

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Чехія звинуватила Трампа в байдужості до України

У відомстві підкреслили, що Москва досі не зробила жодних кроків у межах запропонованого плану.

Депутат Європарламенту Ян Фарський ще гостріше прокоментував слова Рубіо.

З самого початку здається, що Трамп не зацікавлений в Україні. І вона його ніколи не цікавила. Ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку,

– сказав він.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо припустив, що США можуть вийти з мирного процесу, якщо не побачать прогресу протягом кількох днів. За його словами, у такому випадку про це буде повідомлено Дональда Трампа.