Заява Віткоффа про "5 територій" насторожує: чи можуть США визнати окуповані області російськими

Після зустріч з Владіміром Путіним у Петербурзі, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання "п'яти територій". Однак зробити це США буде важко.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що тут мовиться про юридичний аспект. Трамп фактично заперечив би сам собі.

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Що завадить США визнати окуповані території російськими

За словами дипломата, Сполучені Штати не зможуть визнати "5 територій" російськими. Ймовірно, тут мовиться саме про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Ще під час першої каденції Трампа його держсекретар ініціював документ, подібний до того, який прийняли західні країни щодо країн Балтії, які були під російською окупацією. Тоді США не змогли визнати їх територіями СРСР.

Теж саме відбувається зараз. Трамп не може скасувати те, що було затверджено при його адміністрації,

– наголосив він.

Огризко додав, що Вашингтон не зможе піти проти міжнародного права. В команді Трампа є багато свідомих людей, які не дозволять піти на такий крок. Якщо ж адміністрація президента США наважиться поставити під питання окуповані території, то Трамп "підпишеться під словами про початок епохи взаємного грабунку".

Зауважте! Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів незмінна – Україна ніколи не визнає жодних вкрадених Росією територій як російських.

Нагадаймо, що після слів про "5 територій" Віткофф додав, що світ може перебувати на порозі чогось справді важливого для всіх загалом. Він наголосив, що вірить у можливість досягнення угоди, а також пригадав, що вже тричі зустрічався з главою Кремля, і їхня остання розмова була "переконливою".