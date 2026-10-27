"Венс некерований": політтехнолог пояснив заяви про нафту та інтриги у США

Віцепрезидент США Джейді Венс пов'язав стрибки цін на нафту з діями диктаторів у 1979, 2001, 2007 та 2022 роках. Політтехнолог пояснив, що за цією заявою стоїть критика демократів та внутрішньопартійна боротьба.

В ефірі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній зауважив, що слова американського політика є перефразованою тезою Дональда Трампа. За його словами, головна мета таких виступів полягає у звинуваченні чинної влади США в тому, що саме її слабкість провокує масштабні міжнародні кризи. Через подібні прорахунки Білого дому згодом змушені страждати звичайні американці.

Боротьба за вплив та альтернатива Венсу

Експерт звернув увагу на суттєве посилення напруги всередині Республіканської партії. Соратники дедалі більше остерігаються непередбачуваності та надмірної ідеологічності віцепрезидента, через що навколо нього формуються внутрішні інтриги.

Венс – некерований, у нього менше слабкостей, ніж у Трампа. У політиці завжди перемагають ті, кого вважають безпечним і керованим. Саме тому серед республіканців бачать більш прийнятною кандидатурою Марка Рубіо,

– зазначив Тарас Загородній.

Публічні заяви Рубіо про відсутність намірів балотуватися експерт розцінює лише як "політичне кокетування". За його словами, передчасне розкриття власних амбіцій одразу перетворює будь-якого діяча на мішень для ударів з боку однопартійців та опонентів.

Раніше під час виступу в Монтані Джей Ді Венс заявив, що ціни на бензин різко підскакують щоразу, коли черговий диктатор влаштовує істерику, нагадавши про повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.