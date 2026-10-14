Трамп погрожує Україні: експерт пояснив, як Києву врятувати ситуацію

Трамп вирішив тиснути на Україну, а не на Росію. Наслідком цього вже стали певні незрозумілі проблеми з обміном розвідданих та обмеження в роботі Starlink. Україні важливо зараз зробити кілька кроків на офіційному рівні.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, майже одразу стало зрозуміло, що енергетична угода Трампа взагалі не працює. Він проголосив її, але Росія взагалі її не дотримується без жодних для себе наслідків.

Що далі робити Україні?

Як наголосив Шлінчак, спершу йшли розмови, що Україна має перестати бити по НПЗ, а Росія у відповідь піде на певні поступки. В Кремлі лиш посилили атаки по Києву. І надзвичайно дивно, що Трамп ніяк на це не реагує.

Путін відчуває електоральну слабкість Білого дому та розуміє, що Трамп взагалі не може тиснути на Росію. Або ж не бажає цього робити,

– зауважив Шлінчак.

Трампу байдуже, в який спосіб припиняться бойові дії в Україні. Йому важливо за всяку ціну досягти хоча б якого результату. Потім він розповідатиме перед Конгресом, як закінчив ще одну війну.

Як Україні далі взаємодіяти зі США: дивіться відео 24 Каналу

Україні ж важливо взяти ситуацію під свій контроль. Потрібно активізуватися на офіційному рівні. Зокрема йдеться про звернення Верховної Ради до Конгресу щодо тих самих розвідувальних даних. Ця співпраця багато в чому базована на документах, ухвалених Конгресом.

Таке рішення Білого дому може свідчити, що Трамп порушує не один закон. Є ще підписана безпекова угода між Україною та США. Є рішення Пентагону, які не втратили своєї чинності. Україні потрібно зробити офіційні звернення, щоб Конгрес мав можливість винести це питання на вищий рівень. Також важливо розібратися з європейськими партнерами, чи можуть вони замінити розвіддані від США,

– сказав Шлінчак.

Додамо, вже зовсім скоро Трамп може втрапити в певну халепу. Усе залежить від того, якими будуть результати проміжних виборів до Конгресу. Вони відбудуться вже 3 листопада.