Президент США Дональд Трамп розкритикував Росію та підтримав Україну. Однак наразі це мало про що значить. Трамп у цьому сенсі – досить своєрідна людина.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. За його словами, хоч Трамп наговорив багато позитивних для України, не варто відкидати варіант, що через певний час його знову "метне" в інший бік.

До теми Трамп виявляє публічну зневагу до Путіна: аналітик вказав на цікавий процес

Чи може Трамп змінити свою думку?

Як наголосив Дубовик, Росія давно вивчала Трампа. Вони спробують натиснути досвідом та дипломатією, що захопити його увагу. Не так давно американці казали, що зацікавлені в нормалізації відносин з Росією.

Зверніть увагу! Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп втрачає терпіння щодо росіян. Їм варто піти на переговори з врегулювання війни.

До прикладу, Росія може знову активізувати тему про рідкоземельні метали. Це вони зробили після того, як Україна домовлялася зі США про таку угоду.

Путін – досвідчений маніпулятор. Він не зможе повністю відіграти, але принаймні намагатиметься погасити позитивний вплив від зустрічі із Зеленським,

– сказав Дубовик.

Що сказав Трамп про війну в Україні: коротко