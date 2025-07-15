Не наша війна: республіканці критикують угоду Трампа щодо зброї для України

Деякі консервативні прихильники руху Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again) різко розкритикували плани президента продати зброю НАТО. На їхню думку, це зрада обіцянки припинити залучення США до іноземних війн.

Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

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За що критикують Дональда Трампа?

У понеділок, 14 липня, президент США зробив низку резонансних заяв, зокрема оголосив, що постачатиме зброю Україні через НАТО, а також пригрозив Росії новими митами, якщо угоди про припинення війни не буде досягнуто протягом 50 днів.

Деякі прихильники MAGA розкритикували рішення Трампа продавати зброю, серед них – конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін, близька союзниця Трампа, і колишній стратег Трампа Стів Беннон, який назвав війну в Україні європейською.

Україна стає занадто небезпечною. Це європейська війна. Нехай Європа розбирається. У неї є ресурси. У неї є люди,

– каже Беннон.

Грін публічно не погодилася з президентом. "Я повторювала на кожному мітингу: жодного цента Україні. Ми хочемо миру. Просто миру для тих людей. І, знаєте що? Люди не змінилися", – сказала вона.

Водночас під час презентації плану постачання зброї в Україну Трамп наголосив, що це не безкоштовна допомога, а комерційна угода. "Ми не купуємо це самі, ми це виробляємо, а вони заплатять", – підкреслив він.

Чиновник Білого дому розповів Politico, що база Трампа все ж в основному підтримує його дії. Він вказав на останнє опитування, яке показало, що майже дві третини виборців Трампа підтримують подальше озброєння України.