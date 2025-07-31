Для НАБУ та САП повертають повноваження: як у світі реагують на новий закон
У четвер, 31 липня, Верховна Рада підтримала ініційований президентом законопроєкт №13533 про НАБУ та САП. Згодом закон підписав Володимир Зеленський.
Цю новину радісно сприйняли протестувальники на вулицях українських міст, не забарилися з відповіддю й політичні лідери. Усе про реакцію світу на повернення незалежності антикорупційним органам – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Як реагують на новий закон про НАБУ та САП?
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що закон відновлює ключові гарантії, однак виклики залишаються. За її словами, ЄС підтримує вимоги українських громадян щодо реформ – дотримання фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією повинні залишатися пріоритетом. Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу в Брюсселі привітав ухвалення нового закону. Там вважають, що законопроєкт №13533 відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, однак не завершує процес реформ цієї сфери. Водночас Єврокомісії ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом. Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта назвали підпис Володимира Зеленського під законом "позитивним кроком". Вони вважають, що реформи в галузі верховенства права та боротьби з корупцією в Україні повинні тривати, адже це надзвичайно важливо на "європейському шляху". ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля, Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал привітав рішення Верховної Ради схвалити законопроект, який відновлює незалежність антикорупційних органів. Він вважає, що це допоможе прокласти шлях до європейського майбутнього, за яке українці борються. "Естонія повністю підтримує вас на цьому шляху", – заявив політик. Міністерство закордонних справ Чехії привітало рішення українського парламенту про відновлення незалежності антикорупційних органів. Там сподіваються, на виконання наступних кроків у боротьбі з корупцією. Зокрема, призначення голови Бюро економічної безпеки.
У ЄС підтримали вимоги українців
Що в Єврокомісії кажуть про фінансування
– наголосив Мерсьє.
Що заявили лідери ЄС
– йдеться у спільній заяві.
Що кажуть у Естонії
Як відреагували в Чехії
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що закон відновлює ключові гарантії, однак виклики залишаються.
За її словами, ЄС підтримує вимоги українських громадян щодо реформ – дотримання фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією повинні залишатися пріоритетом.
Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу в Брюсселі привітав ухвалення нового закону.
Там вважають, що законопроєкт №13533 відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, однак не завершує процес реформ цієї сфери.
Водночас Єврокомісії ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом.
Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС,
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта назвали підпис Володимира Зеленського під законом "позитивним кроком".
Вони вважають, що реформи в галузі верховенства права та боротьби з корупцією в Україні повинні тривати, адже це надзвичайно важливо на "європейському шляху".
ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля,
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал привітав рішення Верховної Ради схвалити законопроект, який відновлює незалежність антикорупційних органів.
Він вважає, що це допоможе прокласти шлях до європейського майбутнього, за яке українці борються. "Естонія повністю підтримує вас на цьому шляху", – заявив політик.
Міністерство закордонних справ Чехії привітало рішення українського парламенту про відновлення незалежності антикорупційних органів.
Там сподіваються, на виконання наступних кроків у боротьбі з корупцією. Зокрема, призначення голови Бюро економічної безпеки.