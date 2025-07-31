Цю новину радісно сприйняли протестувальники на вулицях українських міст, не забарилися з відповіддю й політичні лідери. Усе про реакцію світу на повернення незалежності антикорупційним органам – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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