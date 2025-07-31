Эту новость радостно восприняли протестующие на улицах украинских городов, не замедлили с ответом и политические лидеры. Все о реакции мира на возвращение независимости антикоррупционным органам – читайте в материале 24 Канала.

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Как реагируют на новый закон о НАБУ и САП?