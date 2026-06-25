Зеленський погодився відвідати Братиславу: у МЗС Словаччини пояснили, що залишилося спланувати

Очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на дипломатичний візит до Братислави. Наразі деталі майбутньої зустрічі уточнюються.

Про це Бланар поінформував за підсумками телефонної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою.

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Що розповіли в МЗС Словаччини про домовленості з Україною?

Насамперед стало відомо про інтерес України до формату B4+, окремо згадувалася можливість візиту Володимира Зеленського до Братислави, для якого залишилося тільки погодити дати.

Довідка. Формат B4+ (Вишеградська група плюс) – це модель дипломатичної співпраці країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина) із залученням інших партнерів.

Глава української дипломатії підтвердив мені під час розмови, що президент Зеленський зацікавлений у візиті до Братислави,

– написав він.

Окрім того, за словами глави МЗС, четверте спільне засідання урядів Словаччини та України планують провести у Львові. Бланар зазначив, що після робочої поїздки та переговорів із партнерами триває підготовка до зустрічі. Під час неї сторони мають намір відкрито розглянути всі актуальні питання двосторонніх відносин.

Яка позиція Роберта Фіцо?

Зазначимо, що днями, після зустрічі із президентом Зеленським Роберт Фіцо зауважив, що діалог із ним набуває "цікавої та гарної якості". Він схарактеризував розмову як відкриту дискусію, під час якої сторони обговорили як питання, де мають спільні позиції, так і ті, де їхні погляди різняться.

Наразі ж словацький прем'єр бачить можливе завершення війни виключно через дипломатичні зусилля. Фіцо закликав європейських союзників всіляко сприяти переговорному процесу.

Також раніше прем'єр-міністр Словаччини заявив про намір запропонувати ЄС створення прямого каналу комунікації між Україною та Росією.

Цікаво, що не так давно його висловлювання щодо України та Зеленського мали зовсім інший відтінок. Під час візиту словацької опозиції до Києва у січні 2025 року Фіцо різко висловився, заявивши, що вони нібито "їздили цілувати перстень Зеленського". Він також називав українського президента "ворогом".