Про це мовиться у пості Роберта Фіцо у соцмережі Х.

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Як минув діалог Фіцо та Зеленського?

Словацький прем'єр зауважив, що діалог із Зеленським набуває "цікавої та гарної якості". Водночас він описав розмову як відкриту дискусію.

Ми з Президентом Володимиром Зеленським провели відкриту дискусію щодо питань, щодо яких ми поділяємо спільні погляди, а також щодо тих, щодо яких наші погляди розходяться,

– написав Фіцо.

Фіцо повідомив, що спільне засідання урядів Словаччини та України наразі перебуває на етапі підготовки. Діалог між сторонами, за його словами, триває, попри різні підходи до окремих питань.

Окремо Фіцо підкреслив важливість продовження переговорного процесу.

"Однак було б прикро, якби такий прихильник діалогу, як я, не провів діалог з президентом України", – сказав словацький лідер.

Фіцо про позицію Словаччини Прем'єр вкотре підкреслив, що Братислава не збирається відмовлятися від власних інтересів.

Словаччина продовжуватиме захищати та просувати свої національні інтереси, водночас я вважаю правильним підтримувати фактологічний, конструктивний та шанобливий діалог з усіма нашими партнерами,

– додав він.

Під час розмови із Зеленським, каже Фіцо, порушувалося питання розширення Європейського Союзу загалом. Водночас він не уточнив жодних результатів цієї дискусії.

Нагадаємо, президент України також прокоментував зустріч із словацьким лідером. Він сказав, що сторони обговорювали євроінтеграцію, взаємовигідну енергетичну співпрацю та результати саміту G7, який відбувся в Евіані. Президент також подякував Словаччині за підтримку України у питанні європейської інтеграції.