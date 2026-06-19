Об этом говорится в посте Роберта Фицо в социальной сети Х.

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Как прошел диалог Фицо и Зеленского?

Словацкий премьер отметил, что диалог с Зеленским приобретает "интересный и хороший характер". В то же время он охарактеризовал беседу как открытую дискуссию.

Мы с президентом Владимиром Зеленским провели открытую дискуссию по вопросам, по которым у нас общие взгляды, а также по тем, по которым наши взгляды расходятся,

– написал Фицо.

Фицо сообщил, что совместное заседание правительств Словакии и Украины в настоящее время находится на этапе подготовки. Диалог между сторонами, по его словам, продолжается, несмотря на разные подходы к отдельным вопросам.

Отдельно Фицо подчеркнул важность продолжения переговорного процесса.

"Однако было бы обидно, если бы такой сторонник диалога, как я, не провел диалог с президентом Украины", – сказал словацкий лидер.

Фицо о позиции Словакии Премьер в очередной раз подчеркнул, что Братислава не собирается отказываться от своих интересов.

Словакия будет и впредь защищать и продвигать свои национальные интересы, при этом я считаю правильным поддерживать фактологический, конструктивный и уважительный диалог со всеми нашими партнерами,

– добавил он.

Во время беседы с Зеленским, по словам Фицо, поднимался вопрос о расширении Европейского Союза в целом. В то же время он не уточнил никаких результатов этой дискуссии.

Напомним, президент Украины также прокомментировал встречу со словацким лидером. Он сказал, что стороны обсуждали евроинтеграцию, взаимовыгодное сотрудничество в энергетике и итоги саммита G7, который состоялся в Эвиане. Президент также поблагодарил Словакию за поддержку Украины в вопросе европейской интеграции.