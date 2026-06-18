Об этом сообщил президент Украины в своём телеграм-канале.

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Как прошла встреча Зеленского и Фицо в Брюсселе?

Владимир Зеленский отметил, что с Робертом Фицо он обсудил евроинтеграцию, взаимовыгодное сотрудничество в энергетике и итоги саммита G7, который состоялся в Эвиане.

Рассказал о дипломатических усилиях ради мира. Говорили и о проведении очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций,

– написал украинский лидер.

Он также выразил благодарность Словакии за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера.

"Рассчитываем на прогресс в открытии остальных кластеров в ближайшее время", – подытожил Зеленский.

Зеленский встретился с Фицо в Брюсселе 18 июня / Фото из аккаунта президента Украины в соцсети Х

Напомним, ранее Роберт Фицо заявлял, что встретится с Владимиром Зеленским накануне саммита Европейского совета. Словацкий премьер отмечал, что темами для беседы должны стать процесс вступления Украины в ЕС, а также проведение следующего совместного заседания правительств Словакии и Украины.