Про це повідомив президент України у своєму телеграм-каналі.

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Як пройшла зустріч Зеленського і Фіцо у Брюсселі?

Володимир Зеленський зазначив, що із Робертом Фіцо він обговорив євроінтеграцію, взаємовигідну енергетичну співпрацю та результати саміту G7, який відбувся в Евіані.

Розповів про дипломатичні зусилля заради миру. Говорили й про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій,

– написав український лідер.

Він також висловив вдячність Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера.

"Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом", – резюмував Зеленський.

Зеленський побачився із Фіцо у Брюсселі 18 червня / Фото з акаунту президента України у соцмережі Х

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо говорив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським напередодні саміту Європейської ради. Словацький прем'єр зазначав, що темами для розмови мали б бути процес вступу України до ЄС, а також проведення наступного спільного засідання урядів Словаччини та України.