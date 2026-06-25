Об этом Бланар сообщил по итогам телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

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Что рассказали в МИД Словакии о договоренностях с Украиной?

Прежде всего стало известно об интересе Украины к формату B4+, отдельно упоминалась возможность визита Владимира Зеленского в Братиславу, для которого осталось только согласовать даты.

Справка. Формат B4+ (Вышеградская группа плюс) — это модель дипломатического сотрудничества стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия, Венгрия) с привлечением других партнеров.

Глава украинской дипломатии подтвердил мне во время разговора, что президент Зеленский заинтересован в визите в Братиславу,

– написал он.

Кроме того, по словам главы МИД, четвертое совместное заседание правительств Словакии и Украины планируется провести во Львове. Бланар отметил, что после рабочей поездки и переговоров с партнерами продолжается подготовка к встрече. В ходе встречи стороны намерены открыто рассмотреть все актуальные вопросы двусторонних отношений.

Какова позиция Роберта Фицо?

Отметим, что на днях, после встречи с президентом Зеленским, Роберт Фицо отметил, что диалог с ним приобретает "интересный и хороший характер". Он охарактеризовал беседу как открытую дискуссию, в ходе которой стороны обсудили как вопросы, по которым у них общие позиции, так и те, по которым их взгляды расходятся.

На данный момент же словацкий премьер видит возможное завершение войны исключительно через дипломатические усилия. Фицо призвал европейских союзников всячески содействовать переговорному процессу.

Также ранее премьер-министр Словакии заявил о намерении предложить ЕС создать прямой канал связи между Украиной и Россией.

Интересно, что не так давно его высказывания об Украине и Зеленском имели совершенно иной оттенок. Во время визита словацкой оппозиции в Киев в январе 2025 года Фицо резко высказался, заявив, что они якобы "ездили целовать перстень Зеленского". Он также называл украинского президента "врагом".