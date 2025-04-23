Зеленський завтра вперше відвідає ПАР, – Deutsche Welle

Президент Володимир Зеленський завтра, 24 квітня, вперше здійснить офіційний візит до Південно-Африканської Республіки. Там він планує провести переговори з главою держави Сірілом Рамафосою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Що відомо про візит Зеленського до ПАР

За інформацією видання, Зеленський вперше вирушить до Південно-Африканської Республіки 24 квітня, а саме до Преторії. Там він зустрінеться із президентом країни Сірілом Рамафосою.

Хоча деталі візиту наразі не розголошуються, очікується, що ключовою темою переговорів буде обговорення війни в Україні.

Водночас почесна президентка Української асоціації Південної Африки (UAZA) Дзвінка Качур вважає, що ПАР навряд чи зможе встановити мир, однак може надати Україні гуманітарну підтримку. Зокрема, сприяти у поверненні депортованих дітей, зупинити тортури на Запорізькій АЕС, а також допомогу у визволенні цивільних полонених і журналістів.

Нагадаємо, що про візит Зеленського до ПАР стало відомо ще на початку березня. Щоправда, тоді повідомлялося, що зустріч з Рамафосою відбудеться 10 квітня у Йоганнесбурзі.