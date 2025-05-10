Зеленський заявив Трампу, що Україна готова до прямих переговорів з Росією, – Axios

Президент України Володимир Зеленський заявив Дональду Трампу про готовність до прямих перемовин з Росією у разі досягнення домовленості стосовно 30-денного припинення вогню між сторонами.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє Axios, передає 24 Канал. Відповідну позицію, за словами співрозмовників, він висловив під час телефонної розмови з американським лідером у суботу, 10 травня.

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Що сказав Зеленський Трампу про перемовини

За даними двох співрозмовників видання, ознайомлених з 15-звилинною розмовою між політиками, Володимир Зеленський та європейські лідери сказали Дональду Трампу, що у разі досягнення припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією.

Крім вищезгаданого, за словами джерел видання, вони наголосили американському президенту, що якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.

Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з Росією,

– повідомило Axios одне із джерел.

За словами іншого співрозмовника, президент США був радий почути, що усі лідери, які з ним поспілкувалися, підтримують його пропозиції. Джерело додало, що тепер очікують кроки Росії з цього приводу.