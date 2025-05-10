Після зустрічі "Коаліції" охочих у Києві всі 5 лідерів провели конструктивну телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

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Що відомо

Україна та її союзники висловили готовність до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.

Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів,

– наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Європа скоординувала зі США спільний план дій щодо досягнення перемир'я в Україні. Вони запропонують Росію припинення вогню на 30 днів, а у разі її відмови посилять тиск на Москву, зокрема за допомогою санкцій.