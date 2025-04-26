Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, – фон дер Ляєн
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила у підтримці України на шляху до миру під час зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Зустріч відбулася після похорону Папи Римського та тривала близько пів години, обговорювали євроінтеграцію України.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася президентом Володимиром Зеленським. Вона підкреслила, що Європа й завжди стоятиме на боці України в переговорному процесі, аби допомогти досягти "справедливого і тривалого миру".
Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн відбулася після церемонії поховання Папи Римського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн у X.
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Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн
Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру,
– заявила голова Єврокомісії.
Зеленський та фон дер Ляєн зокрема обговорили кроки України з євроінтеграції.
За інформацією Суспільного, розмова Зеленського з фон дер Ляєн тривала близько пів години. Вона відбувалася тет-а-тет за зачиненими дверима.
Нагадаємо, після похорону Папи Римського Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном, Джорджією Мелоні, Кіром Стармером та Урсулою фон дер Ляєн. До церемонії президент встиг поговорити з Дональдом Трампом.