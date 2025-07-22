"Це не про підкорення": у Франції назвали ключову умову мирних переговорів

Російська сторона висуває максималістські вимоги за будь-якої можливості, проте мирні переговори не є підкоренням однієї країни на користь іншої. Передумовою перемовин має стати припинення вогню.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільному брифінгу зі своїм колегою Андрієм Сибігою у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Що заявив французький міністр?

Французький дипломат нагадав, що ще 5 місяців тому Україна продемонструвала готовність до повного припинення вогню на 30 днів, відповідаючи на пропозицію США. Утім, Росія і досі не надала своєї відповіді.

Але переговори мають враховувати позиції й інтереси обидвох сторін. Переговори – це не підкорення однієї сторони іншій. Президент Зеленський заявляв про те, що передумовою для переговорів мусить бути припинення вогню. Не можуть відбуватися переговори під бомбами,

– заявив він.

Водночас Жан-Ноель Барро згадав про переговори у Туреччині, які пройшли у 2022 році, і що попри сам факт їхнього проведення, росіяни чинили звірства в Бучі, Ізюмі та продемонстрували нещирість Володимира Путіна.

Також міністр заявив, що відразу після схвалення ЄС 18 пакету санкцій проти Росії попросив свою команду почати роботу над новими, щоб змусити Росії до переговорів тоді, коли Трамп висунув Москві ультиматум.

До слова, в ISW вважають, що лише значні невдачі Росії на полі бою, уможливлені своєчасною та достатньою військовою допомогою Заходу Україні, змусять Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.