Сенат Сполучених Штатів схвалив кандидатуру Жанін Пірро та проголосував за її призначення на посаду головного прокурора у Вашингтоні, округ Колумбія. Сенат ухвалив це рішення в суботу, 2 серпня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Що відомо про призначення прокурором Жанін Пірро?

У виданні пишуть, що за кандидатуру прихильниці Дональда Трампа та медійної зірки Fox News проголосували 50 сенаторів, проти – 45.

Зазначається, що Пірро тимчасово виконувала обов’язки прокурора з травня.

Пірро має досвід роботи окружним прокурором та суддею. До цього вона була співведучою програми The Five на Fox News, де часто брала інтерв’ю у президента Трампа.

До слова, посаду прокурора у Вашингтоні вважають однією з найвпливовіших у США через значний бюджет, велику кількість підлеглих і важливі справи в юрисдикції.

Її призначення на посаду відбулося через кілька днів після того, як Сенат схвалив кандидатуру Еміля Бове, колишнього адвоката Трампа, до складу апеляційного суду США.

Після голосування лідер більшості у Сенаті Джон Тун оголосив про тимчасову перерву до 2 вересня та закликав сенаторів пришвидшити завершення голосувань.

Сам лідер США Дональд Трамп у своїй публікації на Truth Social подякував республіканцям за підтримку його призначень і звинуватив демократів у блокуванні їх затвердження.