ЗМІ писали, що іранська делегація залишила переговори у Швейцарії на знак протесту: що відомо

Переговори США та Ірану у Швейцарії не встигли стартувати, як вже опинилися під загрозою зриву. Причина тому – нові погрози Дональда Трампа на адресу Тегерана.

Іранські чиновники повідомили державним ЗМІ, що іранська делегація переговорів покинула місце проведення переговорів на знак протесту проти погроз Трампа. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

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Що відомо про можливий зрив американсько-іранських перемовин у Швейцарії?

Пізніше журналіст уточнив, що один із дипломатів, який бере участь у переговорах у Швейцарії, заявив, що іранська делегація не залишала місце проведення зустрічі.

Іранська делегація не залишала переговори, а консультації між Іраном і США тривають,

– сказав він.

За даними CNN, обурення іранської делегації викликали нові погрози Дональда Трампа, які він озвучив у телефонній розмові з Fox News.

Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Ормузьку протоку, якщо не вдасться досягти угоди з Іраном. Він також пригрозив іранській делегації, яка перебуває на переговорах у Швейцарії.

"Якщо ви закриєте Ормузьку протоку, у вас більше не буде країни. Ви навіть не повернетеся до своєї клятої країни", – за словами Трампа, саме так він сказав іранським чиновникам.

Як у Тегерані прокоментували погрози Трампа?

Головний перемовник Ірану Мохаммад Багер Галібаф засудив "відчай" Сполучених Штатів після того, Дональд Трамп пригрозив іранській делегації на переговорах у Швейцарії.

Невже вони ніколи не замислювалися, що якби їхні погрози справді діяли, вони б сьогодні не опинилися в такому відчайдушному становищі?,

– написав Галібаф у неділю ввечері в соцмережі "X".

Він також попередив, що іранські збройні сили готові відповісти в разі потреби. "Ми зовсім не сприймаємо американські погрози серйозно. Їм варто ретельніше добирати слова. Наші збройні сили готові дати їм відповідь по-своєму. Хай вони говорять скільки завгодно – діяти будемо ми" – заявив Галібаф.

Нагадаємо, що 21 червня у гірському курорті Бюргеншток стартували переговори між США та Іраном за участі міжнародних посередників (зокрема Катару і Пакистану).

Ключовою темою є ескалація між Ізраїлем і "Хезболлою", яка впливає на стабільність регіону. Також обговорюють можливе припинення вогню та рамки подальших переговорів щодо ядерного питання.

Іран на переговорах представляють високопосадовці, зокрема спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі. США – віцепрезидент Джей Ді Венс, а також спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Окремо порушується фінансове питання – Тегеран вимагає розблокування близько 6 мільярдів доларів заморожених активів.

Зауважимо, що перемовини між сторонами відбуваються у межах підписаного 18 червня меморандуму.