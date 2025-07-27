США витратять понад 150 мільярдів на систему "Золотий купол"

Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує витратити до 151 мільярда доларів на розробку новітньої системи протиракетної оборони "Золотий купол", яка захищатиме від можливих ударів.

Такі кошти витратять впродовж наступних десяти років, провідні компанії вже готуються. Система буде аналогом ізраїльського "Залізного купола". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що хочуть зробити США?

Агентство протиракетної оборони США оголосило, що невдовзі прийматиме пропозицій від компаній на розробку системи, яка виявлятиме та знищуватиме загрози, зокрема, на всіх етапах польоту балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет.

У рамках відповідної програми американський уряд хоче виділити 151 мільярд доларів протягом наступних десяти років, щоб забезпечити дослідження, розробки, кібербезпеку, а також проєктування та виготовлення зброї серед інших завдань.

У разі затвердження бюджету стартапи у галузі космічних та оборонних технологій, а також традиційні оборонні підрядники отримають вигоду. Низка компаній вже готується до участі в тендерах на реалізацію цього великого проєкту.

Наприклад, компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска, яка займає провідні позиції у галузі запуску супутників у США, ймовірно, також отримає вигоду, попри його публічні розбіжності з президентом Дональдом Трампом.

Останній обіцяє виділити 175 мільярдів на систему "Золотий купол", гарантувавши її впровадження впродовж наступних трьох років. Утім, деякі аналітики сумніваються у цьому у межах раніше заявленого бюджету та термінів.

Бюджетне управління Конгресу оцінило, що така система може коштувати до 542 мільярдів доларів протягом 20 років. У законопроєкті Трампа на її розробку виділили лише 25 мільярдів, разом із кількома мільярдами на інші технології ПРО.

Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що у Білому домі в рамках створення системи протиракетної оборони підшукують заміну компанії SpaceX через проблеми між Дональдом Трампом та Ілоном Маском.

Нагадаємо, Трамп видав указ ще у перший тиждень президентства, наказавши Гегсету подати план розробки та реалізації новітнього ракетного щита до 28 березня. Аналітики це сприймали скептично, називаючи це лише концепцією.