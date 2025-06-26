У Білому домі не коментують можливість передачі Україні додаткових ракет для Patriot

У Білому домі відмовилися коментувати можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Там послалися на приватність домовленостей між президентами Трампом і Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

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Як прокоментували у Білому домі можливість передачі України ракет для Patriot

Керолайн Левітт зазначила, що коментувати питання передачі Україні ракет для комплексу Patriot може лише сам Дональд Трамп.

Я дозволю президентові (Трампу – 24 Канал) висловитися з цього приводу. Це була приватна розмова між ним і президентом Зеленським, але зустріч була гарною,

– сказала речниця Білого дому.

Таким чином, посадовиця адміністрації Трампа відповіла на запитання, чи дійсно президент США залишається відкритим для передачі Україні ракет ППО, як він заявляв про це згодом, і чи висловлював він запевнення щодо цього в розмові із Зеленським.

"Це була зустріч, спрямована на прогрес, і президент, як він неодноразово казав, хоче, щоби ця війна закінчилася", – резюмувала Левітт.

До слова, раніше Дональд Трамп на питання можливості постачання Україні ракет для комплексів Patriot сказав, що "подивиться", чи зможе їх передати, адже ця зброя теж потрібна США. Водночас американський лідер підкреслив, що хоче, щоб у нього була змога надати ці ракети Україні.